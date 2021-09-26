Я тебе не мама: мошенники звонят россиянам с номеров близких

Россияне все чаще получают звонки от мошенников с номеров телефонов своих близких или официальных номеров организаций. Об этом и других новых уловках злоумышленников читайте в подборке «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чужие звонки со знакомых номеров

Видео дня

Видя на определителе знакомый номер, люди обычно не думают, что их могут обмануть, рассказал «РИА Новости» директор по противодействию мошенничеству компании Bi.Zone Антон Окошкин. Этим могут воспользоваться как жулики, которые попросят денег «в долг» или выведают важную информацию, так и пранкеры, которые могут просто провернуть злую шутку, а могут и шантажировать или провоцировать жертв.

Чтобы проверить подлинность звонка, эксперт рекомендовал перезвонить на входящий номер.

Кибермошенничество с пособиями

Этот вид преступлений начал набирать популярность после начала пандемии коронавируса, когда государство стало платить населению различные пособия. После начала приема заявлений на «школьные» выплаты начался новый всплеск. Несколько крупных банков устроили акции с бонусами для тех, кто будет получать деньги на их карты, и мошенники воспользовались этим, создавая фишинговые сайты. По словам экспертов, под ударом оказались, в частности, клиенты ВТБ, который пообещал получающим пособие добавить к сумме 1 тыс. рублей. В июле и августа в российской зоне интернета появилось больше 150 доменов, содержащих сочетание букв vtb. В банке заявили, что знают о проблеме и борются с ней, и за первое полугодие заблокировано больше 5,5 тыс. таких ресурсов.

Центробанк и полиция

Эта схема пришла на смену более простой со звонком «службы безопасности» банка. Звонящие представляются либо сотрудниками Центробанка, либо представителями следственных органов, и сообщают человеку, что его счет взломан. Иногда первый звонящий (якобы из ЦБ) сам переводит звонок на «следователя». Остаток средств предлагается перевести на «безопасный счет». Чтобы защититься от такого мошенничества, эксперты рекомендуют помнить, что Центробанк никогда не занимается подобными звонками. Кроме того, сотрудники силовых органов могут только пригласить на допрос к следователю или дознавателю, выяснением личных данных по телефону они не занимаются. Если есть подозрения в безопасности счета, лучше самостоятельно обратиться в банк, где он открыт. При этом важно набирать номер банка, а не перезванивать на тот, с которого поступил предыдущий вызов, подчеркивают специалисты.

Перевод от постороннего человека

Человек неожиданно получается перевод на карту от неизвестного. Как правило, речь идет сумме в 500 или 1 тыс. рублей. После этого приходит сообщение от этого человека, где он говорит, что ошибся, и просит вернуть средства на другой счет (не тот, с которого они пришли). Тут возможны два варианта: либо сообщение о переводе было поддельным, и никакого поступления на счет не было, либо мошенники таким образом используют вашу карту для отмывания денег.

Эксперты предупреждают, что даже если отправитель действительно перепутал получателя денег, решать эту проблему должен он и банк, а не получатель. В зависимости от конкретного банка и способа, которым сделан перевод (по телефонному номеру, через Систему быстрых платежей и т.д.) порядок действий различается. Иногда, если ошибка доказана, к получателю может обратиться сам банк. Если он отказывает в возврате, следует обращение в суд, начинается гражданское производство о незаконном удержании денег.