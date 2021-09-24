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Минэнерго предложило не штрафовать до конца 2023 года за отсутствие «умных» счетчиков

Елена Прошина
1 час назад

Министерство энергетики РФ предложило не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 года за задержку установки «умных» счетчиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минэнерго предложило не штрафовать до конца 2023 года за отсутствие «умных» счетчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минэнерго напомнили, что с 1 января 2022 года вступают в силу требования по установке интеллектуальных приборов учета. В настоящее время ведомство разрабатывает проект постановления, где предлагается не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 года за задержку срока установки «умных» счетчиков электроэнергии.

Как отметили в Минэнерго, если потребители не установили или не поверили счетчики к 1 апреля 2020 года, сетевые организации и гарантирующие поставщики в 2022-2023 годах установят более 8,5 млн приборов. При этом с 1 июля 2020 года до конца текущего года будет установлено либо проверено около 4,5 млн приборов учета.

Личный счет,Минэнерго,
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