Минэнерго предложило не штрафовать до конца 2023 года за отсутствие «умных» счетчиков

Министерство энергетики РФ предложило не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 года за задержку установки «умных» счетчиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В Минэнерго напомнили, что с 1 января 2022 года вступают в силу требования по установке интеллектуальных приборов учета. В настоящее время ведомство разрабатывает проект постановления, где предлагается не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 года за задержку срока установки «умных» счетчиков электроэнергии.