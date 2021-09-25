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Россиянам рассказали о возможности оформить выплату до 1 октября

Майк Габриелян
1 час назад

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что россияне, имеющие право на федеральные льготы и соцподдержку, могут до 1 октября заменить их денежным эквивалентом.

Россиянам рассказали о возможности оформить выплату до 1 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», - сказано в сообщении ПФР.

До 1 октября в ПФР можно подать соответствующее заявление о получение социальных услуг в виде денежного эквивалента. Заявление подается через личный кабинет на портале ПФР, в клиентской службе фонда или МФЦ.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется в натуральной форме. Это могут быть льготы на лекарства и медицинские изделия, отдых в санатории и бесплатный проезд на пригородных электричках.

Исключением являются те граждане, кто подвергся воздействию радиации. Таким людям набор соцуслуг заменяют деньгами. Остальным необходимо подать заявление

С февраля 2021 года денежный эквивалент социальных услуг проиндексирован и составляет 1 211,66 рубля в месяц.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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