Россиянам рассказали о возможности оформить выплату до 1 октября

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что россияне, имеющие право на федеральные льготы и соцподдержку, могут до 1 октября заменить их денежным эквивалентом.

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«Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», - сказано в сообщении ПФР.

До 1 октября в ПФР можно подать соответствующее заявление о получение социальных услуг в виде денежного эквивалента. Заявление подается через личный кабинет на портале ПФР, в клиентской службе фонда или МФЦ.

По умолчанию набор соцуслуг предоставляется в натуральной форме. Это могут быть льготы на лекарства и медицинские изделия, отдых в санатории и бесплатный проезд на пригородных электричках.

Исключением являются те граждане, кто подвергся воздействию радиации. Таким людям набор соцуслуг заменяют деньгами. Остальным необходимо подать заявление