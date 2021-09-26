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Зарплаты россиян вырастут с 1 октября: кого ждет прибавка?

Елена Прошина
1 час назад

С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций. Этот указ коснется только тех, кто не попадает под действие майских указов президента России. Об этом пишет «МК».

Зарплаты россиян вырастут с 1 октября: кого ждет прибавка?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Повышение заработной платы ждет сотрудников, которые работают в учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, спасательных центрах МЧС, центрах гигиены Роспотребнадзора, реабилитационных центрах для инвалидов, центрах метрологии, стандартизации и испытаний Росстандарта и ряда других.

По информации издания, рост зарплаты в среднем составит около четырех процентов. Этот показатель может разниться в зависимости от профессии и региона. Субъекты могут определять размер надбавки самостоятельно. Ее величина при этом не должна быть ниже установленной на федеральном уровне. Также произойдет индексация всех доплат, которые начисляют в процентном соотношении от оклада.

Индексация зарплат не коснется сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента (медицинские работники, педагоги и другие). Их оклады индексируют с 1 января.

Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда. Ее следует проводить вне зависимости от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми был заключен трудовой договор.

Личный счет,Роспотребнадзор,МЧС,
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