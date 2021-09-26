Зарплаты россиян вырастут с 1 октября: кого ждет прибавка?

С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников ряда бюджетных организаций. Этот указ коснется только тех, кто не попадает под действие майских указов президента России. Об этом пишет «МК».
Повышение заработной платы ждет сотрудников, которые работают в учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, спасательных центрах МЧС, центрах гигиены Роспотребнадзора, реабилитационных центрах для инвалидов, центрах метрологии, стандартизации и испытаний Росстандарта и ряда других.
По информации издания, рост зарплаты в среднем составит около четырех процентов. Этот показатель может разниться в зависимости от профессии и региона. Субъекты могут определять размер надбавки самостоятельно. Ее величина при этом не должна быть ниже установленной на федеральном уровне. Также произойдет индексация всех доплат, которые начисляют в процентном соотношении от оклада.
Индексация зарплат не коснется сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента (медицинские работники, педагоги и другие). Их оклады индексируют с 1 января.
Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда. Ее следует проводить вне зависимости от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми был заключен трудовой договор.