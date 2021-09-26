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В Минтруде рассказали о новых правилах выплат семьям с детьми

Ura.Ruиещё 1
55 минут назад

С 1 января следующего года пособия по беременности, родам и рождении ребенка будут перечислять автоматически. Проект постановления правительства проходит общественное обсуждение. Об этом рассказали в Минтруде.

В России изменится порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования (ФСС). Фонд будет отправлять пособия напрямую получателю после того, как работодатель сообщит об уходе сотрудника в декрет и сообщит размер зарплаты. Информация о рождении ребенка поступит в ведомство из информационной системы ЗАГСа, передает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Получат не все: названо условие для получения 10 тысяч рублей на детей

Будут не нужны документы для оплаты больничного, потому что информацию работодателю и в ФСС передаст медицинская организация. Больничный будут оформлять в электронном виде.

В России на ежемесячные пособия беременным женщинам направили 73 миллиарда рублей. Выплаты предусмотрены для россиянок, которые в ранние сроки беременности встали на учет, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

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