С 1 января следующего года пособия по беременности, родам и рождении ребенка будут перечислять автоматически. Проект постановления правительства проходит общественное обсуждение. Об этом рассказали в Минтруде.

В России изменится порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования (ФСС). Фонд будет отправлять пособия напрямую получателю после того, как работодатель сообщит об уходе сотрудника в декрет и сообщит размер зарплаты. Информация о рождении ребенка поступит в ведомство из информационной системы ЗАГСа, передает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Будут не нужны документы для оплаты больничного, потому что информацию работодателю и в ФСС передаст медицинская организация. Больничный будут оформлять в электронном виде.