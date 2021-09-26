Минтруд сообщил об изменении порядка выплат на детей

С 1 января 2022 года пособия по беременности, родам и рождении ребенка будут перечислять автоматически, рассказали «Российской газете» в Минтруде.

Фонд социального страхования (ФСС) будет отправлять пособия напрямую получателю после того, как работодатель сообщит об уходе сотрудника в декрет и размер его зарплаты. Информация о рождении ребенка будет поступать в ведомство из ЗАГСа. Данные о больничном будет передавать работодателю и в ФСС медицинская организация, соответственно больничный будет оформляться в электронном виде.

В настоящее время проект постановления правительства проходит общественное обсуждение, уточнили в ведомстве.