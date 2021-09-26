Минтруд сообщил об изменении порядка выплат на детей

С 1 января 2022 года пособия по беременности, родам и рождении ребенка будут перечислять автоматически, рассказали «Российской газете» в Минтруде.
Фонд социального страхования (ФСС) будет отправлять пособия напрямую получателю после того, как работодатель сообщит об уходе сотрудника в декрет и размер его зарплаты. Информация о рождении ребенка будет поступать в ведомство из ЗАГСа. Данные о больничном будет передавать работодателю и в ФСС медицинская организация, соответственно больничный будет оформляться в электронном виде.
В настоящее время проект постановления правительства проходит общественное обсуждение, уточнили в ведомстве.
Выплаты коснутся беременных женщин, вставших на учет в период до 12 недель, и одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Пособия будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер ежемесячной выплаты составит половину регионального прожиточного минимума.