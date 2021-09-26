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Минтруд сообщил об изменении порядка выплат на детей

Ювелина Бернст
40 минут назад

С 1 января 2022 года пособия по беременности, родам и рождении ребенка будут перечислять автоматически, рассказали «Российской газете» в Минтруде.

Фонд социального страхования (ФСС) будет отправлять пособия напрямую получателю после того, как работодатель сообщит об уходе сотрудника в декрет и размер его зарплаты. Информация о рождении ребенка будет поступать в ведомство из ЗАГСа. Данные о больничном будет передавать работодателю и в ФСС медицинская организация, соответственно больничный будет оформляться в электронном виде.

Получат не все: названо условие для получения 10 тысяч рублей на детей

В настоящее время проект постановления правительства проходит общественное обсуждение, уточнили в ведомстве.

Выплаты коснутся беременных женщин, вставших на учет в период до 12 недель, и одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Пособия будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер ежемесячной выплаты составит половину регионального прожиточного минимума.

Личный счет,Видео,Фонд социального страхования РФ,Минтруд,"Российская газета",
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