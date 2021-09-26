₽500 тысяч в месяц, рыба и иномарка: самые доходные вакансии сентября

Аналитики сайта Superjob рассказали о самых доходных вакансиях сентября. Самой высокооплачиваемой работой оказалась должность капитана рыболовецкого судна в Мурманске. На руки после уплаты налогов ему предлагают от 500 000 рублей в месяц.Также ему предоставят полный социальный пакет, «рыбу и иномарку».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В топ вошли также предложения для разработчиков от московских компаний.

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Всего специалисты проанализировали 1 млн вакансий сентября, уточнило URA.ru.

Возглавляет рейтинг вакансия капитана рыболовецкого судна в Мурманске. Ему предлагают от 500 000 рублей в месяц, полный социальный пакет, «рыбу и иномарку». У капитана обязательно должен быть диплом и минимум 3 года стажа.

На втором месте оказалась вакансия разработчика в Москве. За работу предлагают 350 000—370 000 рублей в месяц. Сотрудник может работать как из офиса, так и на удалёнке.

Начальнику управления информационных технологий в Москве готовы платить от 350 000 рублей.

На четвёртом месте оказалась работа инженером. Московский работодатель предлагает от 345 000 рублей в месяц.

Менеджеру по региональным продажам обещают платить от 300 000 рублей (оклад плюс проценты). Офис находится в Санкт-Петербурге.

Директор производства мебели в городе Торопец Тверской области может заработать от 300 000 рублей в месяц. Работодатель гарантирует бесплатное проживание в гостинице на территории фабрики и питание в корпоративной столовой.

Седьмое место досталось вакансии стоматолога хирурга-имплантолога в Москве. Зарплата — от 300 000 рублей ежемесячно.

В Москве старшим разработчикам также предлагают от 300 000 рублей в месяц. Специалистам в разработке софта и администрировании в Москве готовы платить от 250 000 до 300 000 рублей ежемесячно. Также в офисе будет бесплатный кофе и плюшки.