₽500 тысяч в месяц, рыба и иномарка: самые доходные вакансии сентября

Аналитики сайта Superjob рассказали о самых доходных вакансиях сентября. Самой высокооплачиваемой работой оказалась должность капитана рыболовецкого судна в Мурманске. На руки после уплаты налогов ему предлагают от 500 000 рублей в месяц.Также ему предоставят полный социальный пакет, «рыбу и иномарку».
В топ вошли также предложения для разработчиков от московских компаний.
Всего специалисты проанализировали 1 млн вакансий сентября, уточнило URA.ru.
Возглавляет рейтинг вакансия капитана рыболовецкого судна в Мурманске. Ему предлагают от 500 000 рублей в месяц, полный социальный пакет, «рыбу и иномарку». У капитана обязательно должен быть диплом и минимум 3 года стажа.
На втором месте оказалась вакансия разработчика в Москве. За работу предлагают 350 000—370 000 рублей в месяц. Сотрудник может работать как из офиса, так и на удалёнке.
Начальнику управления информационных технологий в Москве готовы платить от 350 000 рублей.
На четвёртом месте оказалась работа инженером. Московский работодатель предлагает от 345 000 рублей в месяц.
Менеджеру по региональным продажам обещают платить от 300 000 рублей (оклад плюс проценты). Офис находится в Санкт-Петербурге.
Директор производства мебели в городе Торопец Тверской области может заработать от 300 000 рублей в месяц. Работодатель гарантирует бесплатное проживание в гостинице на территории фабрики и питание в корпоративной столовой.
Седьмое место досталось вакансии стоматолога хирурга-имплантолога в Москве. Зарплата — от 300 000 рублей ежемесячно.
В Москве старшим разработчикам также предлагают от 300 000 рублей в месяц. Специалистам в разработке софта и администрировании в Москве готовы платить от 250 000 до 300 000 рублей ежемесячно. Также в офисе будет бесплатный кофе и плюшки.
Десятку замыкает вакансия разработчика-программиста в Москве. Будущему сотруднику предлагают оклад и бонусы за проекты. В среднем работник будет получать 270 000 рублей в месяц.