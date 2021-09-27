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Порядок выплаты детских пособий поменяется

Елена Прошина
2 часа назад

В России с октября меняется порядок выплаты детских пособий, сообщает РИА Новости.

В России изменятся правила получения выплат на детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вскоре средства семьям с низким доходом или усыновлением первого или второго ребенка можно будет получить только на карту системы «Мир», а также непривязанный к пластиковой карте банковский счет или наличными. На банковские карты международных платежных систем детские пособия перечисляться не будут.

В июле текущего года пенсии и выплаты в рамках материнского капитала также перевели на систему «Мир». Стипендии на отечественную карту получают российские студенты. Работники бюджетной сферы таким образом получают зарплату.

По данным Минтруда, пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 до 17 лет, получить на почте нельзя. При этом единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.

Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, на выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах направят почти 960 миллиардов рублей.

Выплаты назначаются россиянам с учетом комплексной оценки нуждаемости и наличия заработка у взрослых членов семьи, либо отсутствия доходов по объективным обстоятельствам.

Личный счет,Татьяна Голикова,РИА Новости,
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