В России изменятся правила получения выплат на детей

В России с октября меняется порядок выплаты детских пособий, сообщает РИА Новости.
Вскоре средства семьям с низким доходом или усыновлением первого или второго ребенка можно будет получить только на карту системы «Мир», а также непривязанный к пластиковой карте банковский счет или наличными. На банковские карты международных платежных систем детские пособия перечисляться не будут.
В июле текущего года пенсии и выплаты в рамках материнского капитала также перевели на систему «Мир». Стипендии на отечественную карту получают российские студенты. Работники бюджетной сферы таким образом получают зарплату.
По данным Минтруда, пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 до 17 лет, получить на почте нельзя. При этом единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.
Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, на выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 2022-2024 годах направят почти 960 миллиардов рублей.
Выплаты назначаются россиянам с учетом комплексной оценки нуждаемости и наличия заработка у взрослых членов семьи, либо отсутствия доходов по объективным обстоятельствам.