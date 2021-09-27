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Надбавки к пенсии с 1 октября: кто получит

Лера Букина
13 минут назад

В честь Международного дня пожилых людей, который отмечается первого октября, россиян ожидают увеличенные пенсионные выплаты и расширение льгот. Об этом агентству «Прайм» заявил адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Надбавки к пенсии с 1 октября: кто получит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что власти регионов сами решают, как поздравить пожилых людей с праздником. Размер доплаты зависит от места проживания пенсионера. В определенных городах россияне могут получить подарки, в иных - доплату к пенсии. Выплаты осуществляет ПФР.

«Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты», — уточнил Гавришев.

Кроме того, с 1 октября повысятся оклады по воинским должностям и званиям – на 3,7%. Правительство выпустило соответствующее постановление еще в мае. Также с октября увеличатся военные пенсии.

«Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте», — подчеркнул адвокат.

При желании изменить способ получения услуг пожилому человеку необходимо подать соответствующее заявление до 1 октября в Пенсионный фонд, МФЦ или направить его дистанционно - через личный кабинет на сайте ПФР, либо через портал госуслуг.

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17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и людям, награжденным за оборону Ленинграда, в размере 50 тысяч рублей. Эти деньги получат те, кто живет в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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