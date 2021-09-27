Россиянам помогут оплачивать услуги ЖКХ

Правительство поручило усилить адресную поддержку россиян по оплате коммуналки

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Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос увеличения адресной поддержки россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом со ссылкой на копию протокола совещания у зампреда правительства пишут «Известия».

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Поручение дано Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС и связано с совершенствованием тарифного регулирования, отмечает издание.

При этом повышать цены на ЖКУ для граждан планируется после ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры. Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что в случае доведения тарифов до экономически обоснованных, они могут превышать рост инфляции.

В России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, прежде всего, это водоканалы и очистные сооружения, пояснила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

«Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно», — считает Ирина Булгакова.

Эксперты уверены, что в случае повышения тарифов важно обеспечить поддержку социально незащищенной категории населения и снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — подчеркнули и в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.