Часть россиян могут лишить маткапитала

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков призвал не выдавать материнский капитал состоятельным россиянам: по его мнению, богатым семьям не нужны дополнительные стимулы для рождения ребенка. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Депутат подчеркнул, что в семьях с большим достатком решение завести ребенка принимают, не думая о деньгах.

«Я считаю, что материнский капитал людям богатым давать особого смысла не имеет. Поскольку они имеют достаточно средств. Одна из идей формирования материнского капитала заключается в том, чтобы стимулировать рождаемость», - заявил он.

Аксаков не уточнил уровень дохода, при котором, по его мнению, маткапитал выплачивать не стоит.

Действие программы материнского капитала ранее продлили до 31 декабря 2026 года. Выплаты можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплату кредита за жилье), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 882 рубля. При рождении второго он растет на 155 550 руб. Всего за двоих детей семья получает 639 432 рубля.