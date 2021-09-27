Как быстро и без стресса выплатить кредит. Совет эксперта

Существуют займы, погашать которые трудно не только из-за недостатка средств, но и в силу психологических факторов, заявила в интервью радио Sputnik независимый финансовый консультант Ольга Трофименко.

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Она отметила, что самый тяжелый вид долговой нагрузки – кредиты по картам. Банки зачастую повышают лимиты, и клиент не понимает, сколько денег потратил, пояснила Трофименко.

«Обычно кредитными картами расплачиваются не за самые нужные вещи, это, скорее, импульсивные, спонтанные покупки. Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого», – отметила она.

В числе «неприятных» для погашения кредиты финансовый консультант выделила те, что были потрачены на развлечения. Речь идет, в частности, об отпуске, свадьбе и путешествиях.

«Если ежемесячный платеж по ипотеке перекликается с арендой, то спустя 2-3 месяца после свадьбы или отпуска у вас остается только необходимость регулярного возврата денежных средств, и становится морально сложно закрывать такой кредит», – пояснила Трофименко.

Перед тем, как брать кредит, нужно оценить свои возможности, кредитную историю, советует эксперт. Преимуществом, по ее словам, будет наличие финансовой подушки. Также Трофименко рекомендует не брать максимальный ежемесячный платеж, который можно потянуть в настоящее время. Лучше сделать выбор в пользу более комфортного платежа и по возможности досрочно его гасить, считает эксперт. Все платежи по кредитам должны составлять не более 30% дохода, отмечает Трофименко. По ее словам, платежи в размере более 50% ежемесячного дохода – путь в долговую яму.