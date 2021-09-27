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До 20 тысяч: в правительстве отказались повышать МРОТ

Лера Букина
27 сентября 2021

Кабмин не одобрил законопроект депутатов от фракции ЛДПР о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц и выдал отрицательное заключение. Об этом сообщает ТАСС.

Как поясняется в заключении, данная инициатива не соответствует принятому в конце 2020 года закону, согласно которому с 2021 года МРОТ «исчисляется в размере 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год». В правительстве указали на то, что медианная заработная плата за 2020 год достигла 32 400 рублей

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Кроме того, на реализацию предлагаемых законопроектом положений будут нужны дополнительные средства из бюджета, но источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств не определены, что является нарушением статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, заключили в кабмине.

Законопроект внесли в Госдуму 11 августа. Его инициаторами были депутаты от ЛДПР седьмого созыва и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов. Они предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей начиная с 1 января 2022 года. По мнению авторов проекта, на его реализацию потребовалось бы выделить 1 трлн 162,5 млрд рублей.

В 2021 году МРОТ увеличился на 5,5%, составив 12 792 рубля в месяц.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году. Это произойдет за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей.

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