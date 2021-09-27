Нюансы ипотечного договора, о которых стоит знать

Оформление ипотечного кредита позволяет россиянам прибрести отдельное жилье. Как сделать так, чтобы долгожданная покупка не превратилась в кабалу, и на что обратить внимание, изучая ипотечный договор, разбирался «Рамблер».

В 2020 году в России заработала программа субсидирования льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента. Это привело к резкому росту выдачи кредитов на жилье. По данным АО «Дом.РФ» и Frank RG, в 2020 году было выдано 1,7 миллиона ипотечных займов на 4,3 триллиона рублей. Количество выданных ипотек за год выросло на 35%, в денежном выражении - более чем на 50%. С 1 июля 2021 года после изменения параметров госпрограммы по субсидированию ипотеки, рост выдачи жилищных займов немного замедлился, но в Центробанке России ожидают, что в годовом выражении он остается у максимальных значений.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) отметили, что с начала года заемщики взяли 1,17 миллиона ипотечных кредитов, что на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперты предупреждали о риске роста «пузыря» на рынке ипотечного кредитования из-за снижения доходов россиян.

Одна из самых распространенных ошибок, которые делают россияне при оформлении ипотеки, - неправильный расчет своих сил. Так, прежде чем брать кредит на много лет, стоит максимально обезопасить себя, собрав как можно большую сумму на первоначальный взнос.

Если у вас нет первоначального взноса хотя бы в 20% от стоимости жилья, с оформлением ипотеки лучше повременить, так как его отсутствие ухудшает финансовые условия, по которым банк готов будет оформить кредит, предупреждают эксперты.

При этом решение взять потребительский кредит для того, чтобы предоставить банку первоначальный взнос - крайне рискованно и ухудшает платежеспособность, так как оборачивается дополнительными финансовыми обязательствами и увеличивает сумму покупки, отмечает Investfuture.ru.

Эксперты также советуют перед сделкой не только внимательно изучить документы на недвижимость, но и ознакомиться с ипотечным договором.

В целом ипотечные договоры стандартизированы, однако у заемщика есть возможность согласовать ставку, сроки ипотеки, расчеты, а также права и обязанности, пояснила РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина.

Ипотечная ставка

Эксперты призвали потенциальных заемщиков обратить внимание на вид процентной ставки, указанный банком в договоре, - постоянная она или плавающая. Также стоит

внимательно изучить оговоренные договором права банка по повышению ставки в одностороннем порядке.

Повышение ставки в частности возможно в случае пропуска заемщиком срока оплаты ипотечного страхования. При этом у некоторых клиентов возникают ситуации, когда они оплачивают страховку, но банк отказывается снижать ставку до первоначальной, так как договором такое снижение не предусмотрено, пояснил исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Андрей Романов.

«В итоге из-за одной ошибки при оплате страховки заемщик может остаться с повышенной ставкой на весь срок кредита», - отметил он.

Досрочное погашение

Изучая кредитный договор перед подписанием, заемщикам также стоит внимательно ознакомиться с разделом о досрочном погашении ипотеки: часто ли можно производить досрочные платежи, нет ли ограничений на суммы и штрафных санкций, отмечают эксперты.

«С экономической точки зрения заемщику выгоднее уменьшать срок кредита, а не сумму платежа. Выгоднее заемщику, значит, невыгодно банку. Поэтому некоторые банки не предоставляют возможности выбора их этих двух вариантов и настаивают на уменьшении суммы платежа», - пояснила Кононыхина.