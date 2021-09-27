Когда за долги по ипотеке отбирают жилье

Процедура по изъятию квартиры у должника может начаться уже спустя три месяца неплатежей по ипотеке, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Как отмечается, продажа заложенного жилья может занять до года.

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Подход банков к процедуре взыскания долгов по ипотеке разный, однако в среднем отсутствие платежей в течение трех месяцев подряд является основанием для передачи дела в суд для взыскания, рассказал главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Как указали в пресс-службе «Сбербанка», обращение взыскания на заложенное имущество может произойти, если размер неисполненного обязательства превышает 5% от размера оценки предмета ипотеки.

«Весь процесс работы с долгом делится на несколько этапов: досудебный, судебный, этап исполнительного производства. Их количество и продолжительность зависит в том числе и от самого клиента, его готовности к конструктивному урегулированию задолженности», – отметили в «Сбербанке».

Также в пресс-службе банка уточнили, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) организует торги на этапе исполнительного производства. При нереализованным имуществе кредитору необходимо принимать его на баланс для минимизации убытков. Реализация ложится на его плечи. Для этого банки создают свои площадки.

«В среднем срок реализации проблемного актива занимает от девяти месяцев до года через суд. При идеальном раскладе это шесть месяцев, и чтобы не платить лишние проценты, банки и клиенты готовы решать вопрос в досудебном порядке», – указал Гордейко.

Заемщикам, которые не могут дальше обслуживать кредит, нужно незамедлительно оповестить банк о возникшей проблеме. В этом случае кредитная организация может предложить программы реструктуризации, ипотечных каникул или рефинансирования.