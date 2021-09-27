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Как путешествовать бесплатно. Советы турагента

Елена Прошина
1 час назад

Основатель туристического агентства Полина Гербер рассказала, каким образом россияне могут путешествовать по миру бесплатно. Как она объяснила «Москве 24», для этого гражданам необходим контракт о временной работе или же совмещение туристического отдыха с командировкой.

Как путешествовать бесплатно. Советы турагента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гербер, абсолютно бесплатно за границу можно попасть в качестве волонтера – поехав помогать беженцам или участникам боевых действий в госпиталях. Кроме того, можно ухаживать за животными в зоопарках и национальных парках. Такие предложения стоит искать заранее, поскольку прием заявок заканчивается еще за несколько месяцев до начала самой работы.

Также можно совместить путешествие и командировку. В плане туризма это будет очень выгодно, учитывая, что работодатель оплачивает и проезд, и проживание. Таким способом можно посетить Бали, Таиланд и ОАЭ.

«Зачастую это может быть неквалифицированная работа по выращиванию овощных и фруктовых культур в теплицах. Как правило, это пятидневный рабочий день и два выходных, когда в эти дни можно делать что угодно и заниматься своими делами», – заявила Гербер.

Отдельно эксперт посоветовала использовать при путешествиях каучсерфинг – платформу, где люди предоставляют друг другу бесплатное жилье. При этом хозяина жилья, у которого остановится турист, не обязательно приглашать к себе с ответным визитом.

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