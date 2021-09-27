Какую пенсию будет получать Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу в выборах в бундестаг. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил наименьший результат за все время, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги подсчета данных всех округов. Новое правительство будет сформировано впервые за 16 лет без Ангелы Меркель.

Фото: Reuters Reuters

Ежемесячный размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера составит около 15 тысяч, сообщило ранее агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков. Ей полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты. Сумма надбавки за работу канцлером неизвестна, но ее предшественник Герхард Шредер получает за это около 6,5 тысяч в месяц.

Ангела Меркель после сложения полномочий будет продолжать жить в своей квартире в Берлине. Кроме того, у семьи канцлера есть загородный дом в Укермарке, сообщает РИА Новости.

В Берлине Меркель живет в самом центре города. Окна ее дома выходят на Пергамский музей (Pergamonmuseum) и набережную реки Шпрее.

Какие пенсии у других бывших глав государств

В США ныне живущим бывшим президентам полагается пенсия, равная зарплате министра. Размер пенсии Дональда Трампа составляет $219,2 тысячи в год. Его жена Мелания имеет право на пенсию в размере $20 тысяч в год, передавал Euronews.

Согласно подсчетам Le Figaro в 2017 году, ежемесячная пенсия Франсуа Олланда после ухода с поста президента Франции составляла не менее 15 тысяч евро.