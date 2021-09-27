Какую пенсию будет получать Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу в выборах в бундестаг. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил наименьший результат за все время, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги подсчета данных всех округов. Новое правительство будет сформировано впервые за 16 лет без Ангелы Меркель.
Ежемесячный размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера составит около 15 тысяч, сообщило ранее агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков. Ей полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты. Сумма надбавки за работу канцлером неизвестна, но ее предшественник Герхард Шредер получает за это около 6,5 тысяч в месяц.
Ангела Меркель после сложения полномочий будет продолжать жить в своей квартире в Берлине. Кроме того, у семьи канцлера есть загородный дом в Укермарке, сообщает РИА Новости.
В Берлине Меркель живет в самом центре города. Окна ее дома выходят на Пергамский музей (Pergamonmuseum) и набережную реки Шпрее.
В США ныне живущим бывшим президентам полагается пенсия, равная зарплате министра. Размер пенсии Дональда Трампа составляет $219,2 тысячи в год. Его жена Мелания имеет право на пенсию в размере $20 тысяч в год, передавал Euronews.
Согласно подсчетам Le Figaro в 2017 году, ежемесячная пенсия Франсуа Олланда после ухода с поста президента Франции составляла не менее 15 тысяч евро.
Британский экс-премьер Тони Блэр получает $633 тысячи в год, а бывшим лидерам Италии выплачивают по 100 тысяч в год, сообщала газета «Аргументы и факты».