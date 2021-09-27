Многодетным предложили дать единые льготы на авто

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой сделать единые налоговые льготы во всех регионах России на владение автомобилями многодетными семьями. Об этом пишет RT.

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В своем обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина Петров обратил внимание на то, что налоговые преференции для многодетных семей разнятся в зависимости от региона, в котором живет семья.

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Так, по его словам, в Москве и Московской области освобождают от уплаты налога только на одно транспортное средство в семье на выбор, а в Санкт-Петербурге льгота действует только на транспортное средство, мощность двигателя которого составляет не более 150 л. с. При этом в семьях бывает больше одной машины и не всегда они маломощные.

«Прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трех единиц на семью», - написал в своем обращении первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области.

По данным мэрии Москвы, один из родителей (усыновителей) в многодетной семье освобождаются от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство. Налог на автомобиль в Москве рассчитывается исходя из пяти критериев: налоговой базы, доли налогоплательщика в праве собственности на транспортное средство, налоговой ставки, периода, за который рассчитан налог и повышающего коэффициента. При этом льготы на многодетных распространяются и на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил.

В Санкт-Петербурге же законом 706-122 оговорено, что льгота предоставляется одному из родителей (опекунов, попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей до 18 лет за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.