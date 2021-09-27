Многодетным предложили дать единые льготы на авто

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой сделать единые налоговые льготы во всех регионах России на владение автомобилями многодетными семьями. Об этом пишет RT.
В своем обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина Петров обратил внимание на то, что налоговые преференции для многодетных семей разнятся в зависимости от региона, в котором живет семья.
Так, по его словам, в Москве и Московской области освобождают от уплаты налога только на одно транспортное средство в семье на выбор, а в Санкт-Петербурге льгота действует только на транспортное средство, мощность двигателя которого составляет не более 150 л. с. При этом в семьях бывает больше одной машины и не всегда они маломощные.
«Прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трех единиц на семью», - написал в своем обращении первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области.
По данным мэрии Москвы, один из родителей (усыновителей) в многодетной семье освобождаются от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство. Налог на автомобиль в Москве рассчитывается исходя из пяти критериев: налоговой базы, доли налогоплательщика в праве собственности на транспортное средство, налоговой ставки, периода, за который рассчитан налог и повышающего коэффициента. При этом льготы на многодетных распространяются и на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил.
В Санкт-Петербурге же законом 706-122 оговорено, что льгота предоставляется одному из родителей (опекунов, попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей до 18 лет за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила сделать платные дороги бесплатными для многодетных родителей. В свою очередь глава Совета матерей России Татьяна Буцкая выступила за возможность тратить материнский капитал на большой автомобиль для всей семьи. Автомобиль, на который можно будет потратить маткпитал, должен вмещать сразу три детских автокресла, считает она.