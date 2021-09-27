Россияне хотят зарабатывать на 46% больше россиянок

Россияне в среднем хотят получать 119 300 рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Отмечается, что этот показатель для мужчин и женщин отличается: первые хотели бы получать 128 300 рублей в месяц, а вторые — 87 900 рублей. Таким образом, мужчины хотят зарабатывать на 46% больше, чем женщины.
В исследовании также отмечается, что с начала лета зарплатные ожидания граждан снизились. Тогда в среднем россияне хотели бы зарабатывать 131 600 рублей в месяц (144 300 рублей – мужчины и 107 000 рублей – женщины).
Ранее в сентябре были опубликованы результаты исследования банка «Открытие». Согласно его данным, 51% россиян хватает денег, которые они получают. Наибольшая доля тех, кто считает свой доход достаточным, живет на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%). Наименьшие показатели – на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Среди тех, кто признался, что им не хватает на жизнь, были жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%).