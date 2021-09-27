Как вложить 200 тысяч рублей и не лишиться их. Советы экономиста

Экономист Андрей Колганов посоветовал, как эффективнее использовать 200 тыс. рублей и не лишиться их. Его слова приводит NEWS.ru.

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По мнению специалиста, просто тратить деньги – неразумно, так как всегда лучше иметь «подушку безопасности». При этом экономист уверен, что без опыта не стоит вкладывать деньги в криптовалюты, фондовые рынки или отдавать их брокерам.

«Если у вас доходы небольшие, и вы не в состоянии накопить большую сумму или откладывать регулярно, то лучше ни в какие рискованные инструменты деньги не вкладывать. Самое надежное — поместить их на банковский счет», - пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на небольшой процент, банковский счет гарантирует сохранность накоплений. А вот в погоне за прибылью, при рисковых вложениях, можно 200 тыс. потерять.

«Опыт стоит значительно дороже, чем обучение, и приобретается долго, и если у вас нет большой суммы, которую вы готовы потерять для приобретения опыта, не надо туда лезть», - посоветовал Андрей Колганов.

Еще одним достаточно надежным способом сохранить деньги он назвал облигации федерального займа, однако эти активы будет «хлопотно» продать.

Ранее глава Росбанка Илья Поляков посоветовал россиянам, являющимися новичками на фондовом рынке, размещать там не более четверти своих накоплений и не гнаться за сверхдоходностью или модными акциями. Он также посоветовал начинающим инвесторам выбирать брокеров с хорошей репутацией и рейтингом и аккуратно подходить к вложениям денег.