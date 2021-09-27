Многодетным и одиноким родителям помогут с работой

Российские компании и индивидуальные предприниматели получат субсидии за трудоустройство официально безработных многодетных родителей и одиноких родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте правительства.

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В марте 2021-го президент России Владимир Путин сообщил, что власти возместят часть расходов, которые бизнес потратит на зарплаты бывших безработных.

На каждого такого сотрудника работодателю полагается три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) - всего 38 376 рублей.

Субсидии решили выплачивать при соблюдении двух условий.

Первое - сотрудник, чью зарплату частично компенсируют, должен был состоять на учете по безработице по состоянию на 1 августа 2021 года. Второе - компания, желающая получить полную субсидию, не может уволить его как минимум в течение полугода. После месяца работы сотрудника работодателю поступит сумма в один МРОТ (12 792 рубля), затем выплаты снова придут через три и шесть месяцев.

Выделением субсидий занимается Фонд социального страхования (ФСС) - он получает информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивает средства напрямую компаниям и ИП.

Для оформления выплаты нужно подать заявление в ФСС (не ранее, чем через месяц после того, как новые сотрудники приступили к работе). Инспекторы ФСС в течение десяти рабочих проверят данные и примут решение о субсидии.

24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому эти субсидии будут выплачивать за трудоустройство людей с инвалидностью, многодетных, а также одиноких родителей детей с инвалидностью - вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости.

Об этом решении Мишустин рассказал на совещании с вице-премьерами 27 сентября. По его словам, сейчас ситуация на рынке труда заметно лучше, чем год-полтора назад.