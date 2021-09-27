Как сэкономить на ипотеке: 12 лайфхаков

Ипотека - популярный среди россиян банковский продукт. Для многих это единственный способ приобрести собственное жилье. «Рамблер» собрал советы экспертов о том, как можно сэкономить при оформлении ипотеки, и на что следует обратить внимание при совершении сделки.

Изучить предложение по ипотеке в своем банке

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Банки, в которых открыт зарплатный проект могут уже предлагать вам выгодные ставки. Как правило, эта экономия составляет от 0,3% до 1%. То есть, начинать поиски надо с того банка, в котором вы уже клиент, рассказал руководитель правового бюро недвижимости BASHKEVICH.COM Сергей Башкевич.

Искать выгодные предложения в других банках

Башкевич отметил, что перед взятием ипотеки также следует изучить альтернативные предложения в других банках.

«У меня есть примеры, когда мы находили и более выгодные предложения, чем то, что предлагал знакомый нам банк. Потому следующим шагом - это анализ предложений по максимальному числу банков», - отметил специалист.

Не подавать множество заявок

Поиски выгодного предложения по ипотеке не должны сопровождаться массовой подачей заявок на кредит. Как правило, это только вредит будущему одобрению по выдаче заемных средств, уточнил Башкевич.

Изучить льготные программы кредитования

Башкевич посоветовал сосредоточить внимание на поиске льготных программ кредитования.

«Например, "Семейная ипотека", которая поддерживается государством. Для понимания скажу, что ставки по этой программе колеблются в районе 5%, а при определенных условиях и в районе 4,5%, если повышенный первоначальный взнос», - рассказал он.

Проконсультироваться с ипотечными брокерами

Перед оформлением кредита стоит проконсультироваться с ипотечными брокерами. С учетом программ их лояльности можно получить скидку от 0,3% до 1%, заявил специалист.

Бороться за максимально низкую ставку

«Общая рекомендация - это то, что выгодная ставка может быть очень рядом, но понять её выгодность можно после анализа максимально широкого перечня предложений банков. Но бороться следует даже за 0,5%, поскольку в горизонте 20 лет вы можете наблюдать значительные для себя выгоды, даже от этой малой разницы», - добавил Башкевич.

Гасить ипотеку досрочно

Коммерческий директор компании-застройщика «TEN Девелопмент» Владимир Щеколдин в беседе с порталом Bankiros.ru рассказал, что для экономии на выплате ипотечного кредита при любых возможностях следует гасить ипотеку досрочно. Так, если оформлен налоговый вычет, нужно использовать эти средства строго по назначению, то есть выплачивать ипотеку. Если увеличивается доход — тоже тратить «дополнительные» деньги на досрочную выплату кредита.

Рефинансировать ипотеку в случае выгодного предложения

Если снижаются ставки или есть выгодное предложение по рефинансированию ипотеки — немедленно перекредитоваться, указал Щеколдин. При этом он посоветовал сокращать срок кредита (если доход не уменьшается), так как ипотека выплачивается аннуитетными платежами, и сначала идет выплата процентов, а потом — основного «тела» кредита.

Платить по пересчитанному графику

Руководитель направления ипотеки проектного офиса СКБ-банка в свою очередь подтвердил Bankiros.ru, что сокращение срока выгоднее для заемщиков. Но можно выбрать вариант, когда заемщик уменьшает платеж, продолжая ежемесячно вносить ту же сумму, что и раньше. Это тоже позволит закрыть ипотечный кредит намного раньше, при этом должник будет чувствовать себя спокойнее в финансовом плане: если доход сильно снизится, можно просто платить по пересчитанному графику, заключил эксперт.

Изучить стоимость страховки

Директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков рассказал РИА Новости, что, помимо таких факторов, как процентная ставка, сумма кредита и срок, важно изучить стоимость страховки и количество страховых компаний, с которыми работает банк. По его словам, иногда более низкая процентная ставка может идти вместе с более дорогой страховкой и с небольшим выбором страховых компаний. Грибков напомнил о необходимости продлевать страховку каждый год, в связи с чем следует правильно оценить суммарные затраты по ипотечному кредиту в перспективе нескольких лет.

Выбрать удобный способ внесения платежей

Еще один важный момент, о котором рассказал Грибков, - выбрать удобный способ внесения ежемесячных платежей и возможность дистанционного продления страховки. Эксперт посоветовал перед выбором страховой компании внимательно изучить договор на предмет того, какие риски он покрывает, а также посмотреть историю выплат данной компании при наступлении страхового случая. Вместе с тем Грибков уточнил, что от некоторых видов страхования в рамках ипотечного кредита можно отказаться, но это неизбежно приведет к увеличению процентной ставки.

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