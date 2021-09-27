Эксперт рассказал о создании трехуровневой пенсионной системы в России

На Западе пенсионная система имеет три уровня: верхний, нижний и промежуточный. В России такой схемы пока нет, но ее хотят создать. Об этом «Московскому Комсомольцу» сообщил профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец.

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Нижний уровень в западной системе предполагает, что пенсию гражданину страны учреждает государство. На верхнем работник сам с помощью накопительного счета в негосударственном пенсионном фонде формирует ее себе. Еще есть промежуточный уровень. На нем в процессе учреждения пенсии принимают участие сразу три звена: государство, работник и работодатель.

«В России такой схемы до сих пор нет, ее хотят создать, рассматривая и просчитывая разные варианты», — рассказал Алексей Зубец.

Он отметил, что шансы на реализацию такой системы в России достаточно велики. Профессор добавил, что к данной схеме нужно было перейти давно — она обеспечить гражданам свободу инвестирования и понимание оборота их денег в том или ином НПФ.

Член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин высказал сомнения насчет трехуровневой пенсионной системы в России. По его мнению, основная масса граждан страны неспособна самостоятельно и добровольно копить на старость.