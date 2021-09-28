Где заработать 300 тысяч за месяц: топ-5 вакансий

Сервис «Работа.ру» подобрал актуальные вакансии с зарплатой в 300 тыс. рублей в месяц. Их приводит газета «Известия».
Такую зарплату предлагают пилоту вертолета Robinson в Южно-Сахалинске. От соискателя требуется летное образование не ниже среднего специального, наличие коммерческого пилотского свидетельства, опыт работы не менее трех лет. При этом он должен уметь правильно оценивать метеорологическую и аэронавигационную обстановку. Иногородним обещают предоставить жилье, также работодатель оплатит проезд к месту работы.
На доход в 300 тыс. в месяц может рассчитывать и семейная пара, которая будет вести хозяйство загородного дома в Московской области. От мужчины работодатели ждут техническое образование, а женщина обязана уметь работать с VIP-гардеробом и ухаживать за сложными поверхностями.
Также в Москве есть вакансия специалиста по тендерам с заработной платой 300 тыс. рублей. Соискатели должны иметь опыт работы, знать тендерную документацию, законодательство в области проведения конкурсных торгов и уметь вести переговоры. Вакансия подразумевает сдельную оплату труда.
Также порядка 300 тыс. обещают проходчику в Воркуте. Сотрудник должен иметь соответствующий опыт, в его обязанности будет входить проходка горизонтальных, вертикальных и наклонных работ, бурение скважин перфораторами и самоходными буровыми установками, возведение капитальной крепи.
Менеджер по экспорту в Москве также может получать 300 тыс. рублей, в его обязанности войдет поиск новых надежных клиентов в странах СНГ, Европы, а также в США, Китае и Канаде.
Ранее аналитики портала «Работа.ру» составили список самых популярных вакансий россиян и назвали города, где предлагают самые высокие зарплаты за эту работу. Так, на первом месте по популярности оказался продавец-кассир. Самые щедрые предложения таким специалистам делают в Сочи – в городе можно найти вакансию продавца-кассира с зарплатой 84 тыс. рублей. На втором месте по популярности – вакансия комплектовщика. В Москве работникам этой профессии предлагают зарплату до 100 тыс. рублей. На третьей строчке оказались водители, которые найдут самых щедрых работодателей в Калининграде. Там водители могут заработать до 104 тыс. рублей в месяц.