Где заработать 300 тысяч за месяц: топ-5 вакансий

Сервис «Работа.ру» подобрал актуальные вакансии с зарплатой в 300 тыс. рублей в месяц. Их приводит газета «Известия».

Такую зарплату предлагают пилоту вертолета Robinson в Южно-Сахалинске. От соискателя требуется летное образование не ниже среднего специального, наличие коммерческого пилотского свидетельства, опыт работы не менее трех лет. При этом он должен уметь правильно оценивать метеорологическую и аэронавигационную обстановку. Иногородним обещают предоставить жилье, также работодатель оплатит проезд к месту работы.

На доход в 300 тыс. в месяц может рассчитывать и семейная пара, которая будет вести хозяйство загородного дома в Московской области. От мужчины работодатели ждут техническое образование, а женщина обязана уметь работать с VIP-гардеробом и ухаживать за сложными поверхностями.

Также в Москве есть вакансия специалиста по тендерам с заработной платой 300 тыс. рублей. Соискатели должны иметь опыт работы, знать тендерную документацию, законодательство в области проведения конкурсных торгов и уметь вести переговоры. Вакансия подразумевает сдельную оплату труда.

Также порядка 300 тыс. обещают проходчику в Воркуте. Сотрудник должен иметь соответствующий опыт, в его обязанности будет входить проходка горизонтальных, вертикальных и наклонных работ, бурение скважин перфораторами и самоходными буровыми установками, возведение капитальной крепи.

Менеджер по экспорту в Москве также может получать 300 тыс. рублей, в его обязанности войдет поиск новых надежных клиентов в странах СНГ, Европы, а также в США, Китае и Канаде.