Пенсионерам отказали в выплатах ко Дню пожилого человека

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что централизованных выплат из ПФР ко Дню пожилого человека не будет. Об этом сообщает RT. Рязанский уточнил, что регионы по собственной инициативе могут назначить льготы.

«День пожилого человека — это день устоявшийся, день особого уважения и отношения к людям старшего поколения. Что касается денежных выплат и подарков — дело в том, что централизованных выплат из пенсионного фонда не будет, это не предусмотрено действующим законодательством», — подчеркнул сенатор.

Как отметил Рязанский, вопрос социальной защиты на местах является «инициативой каждого из регионов. Местные власти могут организовать для пожилых граждан концерты, вечера отдыха, преподнести подарки или направить выплаты, пояснил сенатор.

«Например, выплаты могут быть связаны с выполнением обязательств по званию «Ветеран труда», либо соответствующим образом отмечаются долгожители», — подытожил Рязанский.

Ранее адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, россиян ожидают пенсионные выплаты и расширение льгот.