Должникам придется сдавать «загран». Как не остаться без документа?

Правительство приняло решение смягчить законопроект об изъятии загранпаспортов. Теперь правоохранители не будут их изымать, но гражданам придется самим сдавать документ. Об этом пишет Life.ru.

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Правительственная инициатива об изъятии загранпаспортов у должников будет одним из первых законов, принятых новым составом Госдумы. Избранные депутаты должны будут рассмотреть его в октябре, тогда новые нормы вступят в силу со следующего года.

Судебные приставы могут принять решение лишить должника загранпаспорта при наличии у него долга по алиментам от 10 тысяч рублей или любого другого долга на сумму от 30 тысяч рублей. Как отмечается, они обязаны оповестить об этом гражданина либо под роспись, либо специальным уведомлением. Гражданин должен быть проинформирован о лишении права выезда за границу «не позднее дня, следующего за днем принятия решения».

Новая версия проекта предотвращает возможный конфликт между ведомствами, которые на этапе разработки документа не желали становиться ответственными за изъятие и хранение загранпаспорта. Закон предполагает, что с момента получения уведомления в течение пяти дней должник должен сам принести и передать свой паспорт миграционной службе.

Стоит отметить, что санкций за неисполнение этого пункта в проекте не предусматривается, следовательно, никакого наказания не последует. Однако уехать за границу все равно не получится.

Кроме того, изымать паспорта смогут у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда, а также у осужденных за совершение преступлений.