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Топ-5 валют, которые нужно успеть купить осенью

Лера Букина
41 минуту назад

Чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк - валюты, на рост которых можно рассчитывать этой осенью, заявил агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Топ-5 валют, которые нужно успеть купить осенью
Фото: ТАССТАСС

На рост чешской кроны могут повлиять превышение сальдо трансферов, благоприятный инвестиционный климат, а также устойчивый рост ВВП и несущественное влияние пандемии на его курс, считает эксперт.

Новозеландский доллар продолжит укрепление к доллару, поскольку экономика государства устойчиво развивается.

Швейцария, как заявил Казанский, представляет собой один из ведущих финансовых центров мирового масштаба.

«Многоукладность экономики страны, высокая степень экономической свободы и продуктивность труда, а также низкая процентная ставка, в долгосрочной перспективе обеспечивающая рост инвестиционного кредитного портфеля корпораций, — все это обеспечивает условия для роста швейцарского франка», — пояснил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ.

Аналитик ФГ «ФинАМ» Андрей Маслов в беседе с Life.ru посоветовал обратить внимание на японскую иену и евро. По его мнению, первая может послужить хорошим инструментом диверсификации портфеля. Евро, как отметил эксперт, хорошо себя зарекомендовал во время пандемии в сравнении с тем же долларом. Его тоже можно включить в свой портфель из разного рода активов, тем самым защитить сбережения от инфляции.

Как ранее заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов, высокий спрос на российскую валюту в других странах связан с волатильностью курса, что привлекает спекулянтов.

Личный счет,Александр Казанский,Андрей Маслов,Финансовый университет,
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