Топ-5 валют, которые нужно успеть купить осенью

Чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк - валюты, на рост которых можно рассчитывать этой осенью, заявил агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

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На рост чешской кроны могут повлиять превышение сальдо трансферов, благоприятный инвестиционный климат, а также устойчивый рост ВВП и несущественное влияние пандемии на его курс, считает эксперт.

Новозеландский доллар продолжит укрепление к доллару, поскольку экономика государства устойчиво развивается.

Швейцария, как заявил Казанский, представляет собой один из ведущих финансовых центров мирового масштаба.

«Многоукладность экономики страны, высокая степень экономической свободы и продуктивность труда, а также низкая процентная ставка, в долгосрочной перспективе обеспечивающая рост инвестиционного кредитного портфеля корпораций, — все это обеспечивает условия для роста швейцарского франка», — пояснил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ.

Аналитик ФГ «ФинАМ» Андрей Маслов в беседе с Life.ru посоветовал обратить внимание на японскую иену и евро. По его мнению, первая может послужить хорошим инструментом диверсификации портфеля. Евро, как отметил эксперт, хорошо себя зарекомендовал во время пандемии в сравнении с тем же долларом. Его тоже можно включить в свой портфель из разного рода активов, тем самым защитить сбережения от инфляции.