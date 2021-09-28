Когда подорожают услуги ЖКХ. Мнение эксперта

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги произойдет не сразу, заявил в интервью радио Sputnik представитель инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

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Накануне о подорожании услуг ЖКХ написали «Известия». Издание рассказало планах правительства РФ довести стоимость жилищно-коммунальных услуг для граждан до экономически обоснованного уровня. Как отмечалось, Минстрой и некоторые другие ведомства должны проработать вопрос об адресной поддержке наименее защищенных категорий граждан, чтобы компенсировать рост тарифов на ЖКУ.

«Сейчас плата за коммунальные услуги не полностью покрывает себестоимость этих услуг. Я думаю, что повышение тарифов будет происходить, но, наверное, года три-четыре возьмут на то, чтобы достичь уровня себестоимости и плюс какой-то прибыли», – заявил Андриевский.

Также эксперт назвал категории россиян, которые, по его мнению, смогут рассчитывать на социальную поддержку для оплаты ЖКУ. Речь идет о пенсионерах, лицах с серьезными хроническими заболеваниями и инвалидностью и многодетных семьях.