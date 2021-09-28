75 за доллар: что будет с рублем к концу года

Существенное укрепление рубля к новому году вряд ли возможно, даже несмотря на то, что ему оказывают поддержку многие факторы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

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Напомним, что курс российской валюты в последние три месяца был на стабильном и при этом низком уровне – в районе 72–74 рублей за доллар. Скупка ЦБ валюты для Минфина в третьем квартале достигла около 14 млрд рублей в день, но это не помешало рублю немного укрепиться.

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Ожидаемый диапазон на IV квартал по курсу USD/RUB - 71,5–74 рубля за доллар, заявила аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева. Ключевым фактором укрепления нацвалюты будет

ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка, отметила она. Если в США примут закон о запрете американским гражданам и компаниям совершать сделки с госдолгом России, то рубль испытает давление из-за оттока денег американских инвесторов из ОФЗ.

На конец 2021 года курс рубля к доллару США и евро будет составлять 68–73 рублей за доллар и 78,5–92,7 рубля за евро, заявил Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс». По его мнению, курс рубля в среднесрочном периоде может значительно снизиться на широком рынке.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман ожидает, что до конца года, в случае отсутствия явных и сильных «черных лебедей», диапазон курса может достигнуть 71–75 рублей за доллар. Он считает, что главный риск для российской валюты – анонсированное Федрезервом США на сентябрьском заседании постепенное сворачивание денежных вливаний с 4-го квартала 2021 года. Это приведет к давлению на стоимость сырья и валют развивающихся рынков, цены на которые поддерживали как раз эти средства.

Среднее значение валютного курса в четвертом квартале 2021 года достигнет 73 руб./долл., полагает аналитик Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших. Также она допустила, что рубль к концу года укрепится до уровня 72 руб./долл.

«Действительно, с точки зрения основных факторов курсообразования (цен на нефть, инфляции, процентных ставок) курс рубля является недооцененным, по расчетам ЦЭП равновесное значение валютного курса с учетом этих факторов составляет около 68–70 рублей», – заявила она.