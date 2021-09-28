9000 рублей. ПФР сделал заявление о новой выплате

В Пенсионном фонде России прокомментировали информацию о новых денежных выплатах россиянам с 1 октября 2021 года, которую распространил ряд СМИ.

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В отделении ПФР по Архангельской области и НАО отметили, что информация о прибавке в 9 тыс. рублей для пенсионеров, которые заработали необходимый стаж на северных территориях, не соответствует действительности.

«На сегодняшний день законодательно не предусмотрено каких-либо дополнительных выплат гражданам за северный стаж и по достижении возраста 80 лет. В соответствии с действующим законодательством пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости и достигли возраста 80 лет, имеют право на прибавку к пенсии в размере фиксированной выплаты. Такое увеличение пенсии российским законодательством предусмотрено еще с 2002 года», - отмечается в сообщении на сайте ПФР.

В фонде пояснили, что с 1 января 2021 года при достижении 80 лет пенсионеры дополнительно получают 6044,48 рублей. А для пожилых россиян, выработавших северный стаж, предусмотрена повышенная фиксированная надбавка, которая как раз и составляет 9 тыс. рублей.

«Таким образом, если гражданину исполнилось 80 лет в августе 2021 года, то в сентябре он уже должен получать пенсию в повышенном размере и другого увеличения пенсии в октябре для него не предусмотрено», - пояснили в отделении ПФР.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что повышение пенсий для 80-летних россиян и людей, которые приобрели стаж на Севере, не привязано к фиксированным датам и может происходить в течение всего года. Подавать заявление для этого не нужно - перерасчет происходит автоматически.