«Деньги "обнулятся"». Хранящие сбережения дома рискуют остаться ни с чем

По итогам года рубль может потерять от 10% до 15% своей стоимости в его начале, заявил российский экономист Михаил Хазин. Об этом cообщает ИА DEITA.RU.

Из этого следует, что сбережения граждан, хранящих свои деньги дома в виде наличных, со временем просто «обнулятся» или «сгорят». Во избежание этого Хазин советует формировать долгосрочные накопления в виде золотых монет или других изделий из драгоценного металла. Также можно закупать на эти деньги валюту, добавил экономист.

Хазин заявил об отсутствии причин для снижения инфляции. Прекратить рост цен могло бы изменение модели развития России и упор на кредитование реального сектора экономики и запрет на валютные спекуляции, считает он.