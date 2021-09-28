Россиян и иностранцев хотят уравнять в налогах

Минфин предложил сделать ставки НДФЛ для россиян/налоговых резидентов РФ и людей, не являющихся российскими налоговыми резидентами, одинаковыми. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2022–2024 годы.

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Сейчас в России действует ставка НДФЛ в 13 процентов для резидентов и 30 процентов для нерезидентов. Если инициативу Минфина одобрят, ставка НДФЛ для нерезидентов снизится до 13 процентов (это не коснется пассивных доходов - к примеру, от ценных бумаг и недвижимости). Для резидентов РФ, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, НДФЛ подняли до 15 процентов с января 2021-го.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что снижение ставки НДФЛ для нерезидентов позитивно повлияет на деловой климат в России. Это выгодно для мобильных работников, которые регулярно выезжают за границу и проводят там много времени, а также для нанимающих их компаний.

Для признания налоговым резидентом в России человеку необходимо находиться на территории страны не менее 183 дней в течение последнего года.

Министр финансов Антон Силуанов предлагал уравнять ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов в мае 2019 года. К началу 2020 года законопроект Минфина был готов.

В ведомстве предлагали убрать из Налогового кодекса РФ пункт, устанавливающий ставку в 13 процентов только для отдельных категорий работников (получающих доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействию переселению соотечественников, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев).