Путин пообещал новое повышение пенсий

Президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин рассказал, что средства на индексацию пенсий заложены в бюджет.
Индексация социальных пенсий в РФ происходит каждый год 1 апреля. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.
В этом году социальные пенсии выросли на 3,4 процента. Индексация коснулась примерно 3,9 млн граждан, в результате средняя социальная пенсия достигла 10 183 рубля.
Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента, а страховые пенсии по старости - на 5,9 процента.
Для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Эти выплаты растут каждый год (с 1 января) на уровне выше годовой инфляции.
В 2021 году средний размер страховых пенсий по старости достиг 16 789 рублей, их индексировали на 6,3 процента. По расчетам Минэкономразвития, в 2022-м их средний размер составит 18 521 рубль, в 2023 году - 19 477 рублей, в 2024-м - 20 469 рублей.