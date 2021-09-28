Путин пообещал новое повышение пенсий

Президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что средства на индексацию пенсий заложены в бюджет.

Индексация социальных пенсий в РФ происходит каждый год 1 апреля. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В этом году социальные пенсии выросли на 3,4 процента. Индексация коснулась примерно 3,9 млн граждан, в результате средняя социальная пенсия достигла 10 183 рубля.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента, а страховые пенсии по старости - на 5,9 процента.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Эти выплаты растут каждый год (с 1 января) на уровне выше годовой инфляции.