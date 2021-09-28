Топ-7 растущих валют. Куда выгодно вкладывать деньги

Инвестиции, сделанные в нужное время, могут оказаться очень выгодными. Куда эксперты советуют вкладываться этой осенью, чтобы заработать, читайте в подборке «Рамблера».
Нынешней осенью у этой валюты высокий потенциал роста, считает доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. По его словам, этому будет способствовать хороший инвестиционный климат Чехии и ее высокий ВВП, на который мало повлиял коронавирус. Кроме того сейчас страна получает от ЕС больше, чем платит, это тоже повышает потенциал валюты.
Традиционно считается одной из надежнейших валют мира. В Швейцарии многоукладная экономика высокая степень экономической свободы и продуктивность труда, а также низкая процентная ставка. В долгосрочной перспективе это обеспечивает условия для роста франка, сказал Казанский агентству «Прайм».
В долгосрочной перспективе наиболее выгодны валюты стран с максимально диверсифицированной экономикой и стабильным платежным балансом, а также со стабильным государственными финансами и высоким уровнем жизни населения. По словам доцента РЭУ им. Плеханова Дениса Домащенко, помимо швейцарского франка этим требованиям отвечает сингапурский, новозеландский и канадский доллары.
Экономисты не сходятся во мнениях относительно выгодности вложений в китайскую валюту. По словам Домащенко, у нее нет полноценного свободного рынка, а различные экономические санкции против Китая — серьезный фактор риска.
При этом эксперт подчеркнул, что цифровой юань, который пока внедряется в тестовом режиме, возможно, в будущем окажется хорошим вложением. Это зависит от того, будут ли введены преференции для инвесторов. На нынешнем этапе это пока неизвестно, сказал он «Известиям».
У этой валюты есть перспективы роста, так как в Замбии недавно обнаружили залежи меди, и скоро должен начаться экспорт, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако найти квачу в России вряд ли возможно, отметил он в разговоре с «Известиями».
Даже в моменты падения цен на доллар и евро инвестиции в эту валюту имеют смысл только если они долгосрочные, заявил Остапкович. При сроке в 2-6 месяцев есть риск потерять деньги на комиссиях и конвертации. Выгоду можно получить только если есть стратегия на 3-5 лет, считает он. При этом, по его словам, заниматься валютной торговлей в целом выгодно только при наличии «приличного капитала» — это от 1 млн рублей, а лучше 2-3 млн, сказал Остапкович.