Топ-7 растущих валют. Куда выгодно вкладывать деньги

Инвестиции, сделанные в нужное время, могут оказаться очень выгодными. Куда эксперты советуют вкладываться этой осенью, чтобы заработать, читайте в подборке «Рамблера».

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Чешская крона

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Нынешней осенью у этой валюты высокий потенциал роста, считает доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. По его словам, этому будет способствовать хороший инвестиционный климат Чехии и ее высокий ВВП, на который мало повлиял коронавирус. Кроме того сейчас страна получает от ЕС больше, чем платит, это тоже повышает потенциал валюты.

Швейцарский франк

Традиционно считается одной из надежнейших валют мира. В Швейцарии многоукладная экономика высокая степень экономической свободы и продуктивность труда, а также низкая процентная ставка. В долгосрочной перспективе это обеспечивает условия для роста франка, сказал Казанский агентству «Прайм».

Сингапурский доллар

В долгосрочной перспективе наиболее выгодны валюты стран с максимально диверсифицированной экономикой и стабильным платежным балансом, а также со стабильным государственными финансами и высоким уровнем жизни населения. По словам доцента РЭУ им. Плеханова Дениса Домащенко, помимо швейцарского франка этим требованиям отвечает сингапурский, новозеландский и канадский доллары.

Юань

Экономисты не сходятся во мнениях относительно выгодности вложений в китайскую валюту. По словам Домащенко, у нее нет полноценного свободного рынка, а различные экономические санкции против Китая — серьезный фактор риска.

При этом эксперт подчеркнул, что цифровой юань, который пока внедряется в тестовом режиме, возможно, в будущем окажется хорошим вложением. Это зависит от того, будут ли введены преференции для инвесторов. На нынешнем этапе это пока неизвестно, сказал он «Известиям».

Замбийская квача

У этой валюты есть перспективы роста, так как в Замбии недавно обнаружили залежи меди, и скоро должен начаться экспорт, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако найти квачу в России вряд ли возможно, отметил он в разговоре с «Известиями».

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