Россиян предупредили о рисках ипотечной лихорадки

Россия переживает бум ипотечного кредитования. В то же время общий объем ипотечной задолженности превышает 10,7 трлн рублей. Об этом говорится в статье доцента РЭУ им. Плеханова Дениса Домащенко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В начале 2020 года доля ипотеки в структуре долгов составляла 43,5% от суммарной задолженности физлиц перед банками. Сегодня это показатель достиг 47,6%. В Москве и Санкт-Петербурге этот уровень превысил 53 и 55% соответственно.

Видео дня

Риски этой ипотечной лихорадки заключаются в том, что существенная часть населения вовлекается «в орбиту кредитования», однако не все смогут в будущем качественно обслуживать свой долг, заявил Домащенко. Негативные тенденции уже наблюдаются в некоторых регионах страны.

Темпы прироста просроченного долга по ипотеке превышают прирост всей ипотечной задолженности в Чукотском АО, Калининградской, Магаданской, Ивановской и Кировской областях.

«Набор ипотечной задолженности пока идет быстрее, чем нарастают проблемы с ее обслуживанием. Например, в Москве при весьма быстром приросте ипотеки (на 50,4% с начала пандемии коронавируса) просроченная задолженность сократилась на 9,4%. Наиболее дисциплинированные плательщики по ипотеке находятся в Севастополе, Крыму и Ненецком АО, где уровень просроченной задолженности менее 0,2%», – пишет Домащенко.

Хорошо обслуживать ипотеку получается в Архангельской, Брянской, Сахалинской, Томской, Орловской, Костромской областях и других, где доля просрочки по платежам составляет менее 0,4% от суммарного объема долга.

Ранее Счетная палата предупредила о риске возникновения «пузыря» на ипотечном рынке России из-за высокого спроса на жилье и его последующего подорожания. Как отметили в ведомстве, спрос на ипотеку в стране существенно увеличился из-за программы льготной ипотеки «Господдержка-2020».

В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об опасности дальнейшего наращивания ипотечного кредитования в стране. Тогда же она высказалась за постепенное сворачивание антикризисных мер на рынке ипотеки во избежание «пузырей».

В июле 2021 года кабмин РФ продлил программу «Льготная ипотека» на год.