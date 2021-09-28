Крым и Сочи подорожали в бархатный сезон

В сентябре посуточная аренда жилья в Крыму и Краснодарском крае в среднем подорожала на 24 процента к сентябрю 2019 года - с 2,1 до 2,6 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

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По сравнению с сентябрем 2020 года посуточная аренда в этих регионах подорожала на 12 процентов (в 2020-м жилье там можно было снять в среднем за 2 330 рублей).

По данным Кузнецова, самый заметный рост цен произошел в Феодосии - на 70 процентов за два года. Осенью 2019-го жилье там можно было арендовать в среднем за 1,35 тыс. рублей в сутки, а осенью 2021 года - за 2,3 тыс.

Самыми высокими, по подсчетам эксперта, остаются цены посуточной аренды в Ялте - 3,24 тыс. рублей за ночь (рост на 55 процентов за два года). В Севастополе аренда подорожала на 43 процента к 2019-му и составила 2,95 тыс. рублей.

В Сочи средняя стоимость посуточной аренды в сентябре составила 2,92 тыс. рублей (на 45 процентов больше, чем в сентябре 2019-го). В Геленджике и Алуште рост цен за два года составил 30 процентов - до 2,48 и 1,76 тыс. рублей за ночь соответственно.

Лето 2021 года оказалось рекордным для российских курортов по количеству туристов. Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский рассказывал, что некоторым отелям пришлось закрыть бронирование на лето из-за повышенного спроса. Особенно туристов интересовала Большая Ялта, где в некоторых гостиницах в мае забронировали 80 - 90 процентов номеров на лето.