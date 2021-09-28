Эксперт: Бензин подорожает на 30 копеек

Розничные цены на бензин по итогам сентября-октября вырастут на 25-30 копеек, прогнозирует глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов.
«Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25-30 копеек будет рост», - заявил Баженов на пресс-конференции, его слова приводит РИА «Новости».
Он объяснил, что продолжающийся рост цен обусловлен убыточностью работы розницы, так как в настоящее время оптовые и розничные цены примерно равны.
По словам Баженова, это равенство вызвано увеличением розничных нетбэков - специальных индексов, которые показывают, сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично, поставлять ли его на внутренний рынок или на экспорт.
«На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку», - отметил глава аналитического центра НТС.
Рост нетбэков вызывает повышение внутренних оптовых цен на бензин. Полностью сдержать рост цен не может даже демпферный механизм, который распространяется преимущественно на крупные компании.
По словам Баженова, в октябре специалисты не ожидают снижения биржевых цен на бензин.
24 сентября цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла нового рекорда в 60 570 рублей за тонну. При этом Росстат с начала сентября фиксирует снижение розничных цен на бензин в стране.