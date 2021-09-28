Россиянам назвали перспективную валюту для вложений

Осенью 2021 года одной из перспективных валют для вложений станет чешская крона. Об этом Агентству экономической информации «Прайм» сообщил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Казанский.
По его словам, предсказать курс валют сложно из-за влияния на них макроэкономических и геополитических факторов. Однако инвесторы уверено могут сделать ставку на чешскую крону этой осенью. Высокий потенциал данной валюты обусловлен опережающим многие государства ростом внутреннего валового продукта. Цены в стране не подвержены резким скачкам, иностранные финансовые игроки вкладывают средства в развитие проектов республики, что также позитивно отражается на укреплении национальной денежной единицы. Кроме того, Александр Казанский отметил, что Чехия входит в Европейский союз, но не перешла на европейскую валюту и получает из бюджета ЕС больше, чем перечисляет.
Согласно курсу Центрального банка России на 28 сентября курс чешской кроны к рублю составляет 3 рубля 34 копейки.
Также, по мнению экспертов, в список валют с высоким потенциалом роста этой осенью входят швейцарский франк, сингапурский доллар, юань, замбийская квача, новозеландский доллар, евро и японская иена.