Россиянам назвали перспективную валюту для вложений

По его словам, предсказать курс валют сложно из-за влияния на них макроэкономических и геополитических факторов. Однако инвесторы уверено могут сделать ставку на чешскую крону этой осенью. Высокий потенциал данной валюты обусловлен опережающим многие государства ростом внутреннего валового продукта. Цены в стране не подвержены резким скачкам, иностранные финансовые игроки вкладывают средства в развитие проектов республики, что также позитивно отражается на укреплении национальной денежной единицы. Кроме того, Александр Казанский отметил, что Чехия входит в Европейский союз, но не перешла на европейскую валюту и получает из бюджета ЕС больше, чем перечисляет.