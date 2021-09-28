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Россиянам назвали перспективную валюту для вложений

Елена Прошина
1 час назад

Осенью 2021 года одной из перспективных валют для вложений станет чешская крона. Об этом Агентству экономической информации «Прайм» сообщил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Казанский.

Россиянам назвали перспективную валюту для вложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, предсказать курс валют сложно из-за влияния на них макроэкономических и геополитических факторов. Однако инвесторы уверено могут сделать ставку на чешскую крону этой осенью. Высокий потенциал данной валюты обусловлен опережающим многие государства ростом внутреннего валового продукта. Цены в стране не подвержены резким скачкам, иностранные финансовые игроки вкладывают средства в развитие проектов республики, что также позитивно отражается на укреплении национальной денежной единицы. Кроме того, Александр Казанский отметил, что Чехия входит в Европейский союз, но не перешла на европейскую валюту и получает из бюджета ЕС больше, чем перечисляет.

Согласно курсу Центрального банка России на 28 сентября курс чешской кроны к рублю составляет 3 рубля 34 копейки.

Также, по мнению экспертов, в список валют с высоким потенциалом роста этой осенью входят швейцарский франк, сингапурский доллар, юань, замбийская квача, новозеландский доллар, евро и японская иена.

Личный счет,Александр Казанский,Центральный банк России,ЕС,
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