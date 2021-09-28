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Российским пенсионерам повысят пенсию до 20 тысяч рублей

Елена Прошина
29 минут назад

Средний размер страховых пенсий в РФ к 2024 году составит 20 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

Российским пенсионерам повысят пенсию до 20 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор напомнила, что годом ранее был утвержден федеральный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В нем заложена индексация страховых пенсий с расчетом, чтобы рост был выше уровня инфляции и чтобы средний размер пенсии ежегодно увеличивался не менее, чем на одну тысяч рублей.

«С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тыс. рублей", - пояснила Бибикова журналистам.

По ее словам, сейчас средний размер страховой пенсии составляет 17 444 рубля. При этом для тех, кто получает пенсию ниже средней, сумма повышения будет ниже. А для тех, кто, к примеру, уже сейчас получает пенсию в 20 тыс. рублей, рост составит 1200-1300 рублей.

Бибикова добавила, что социальные пенсий будут проиндексированы с 1 апреля. В 2022 году размер индексации составит 7,7%.

Личный счет,Елена Бибикова,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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