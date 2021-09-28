Российским пенсионерам повысят пенсию до 20 тысяч рублей

Средний размер страховых пенсий в РФ к 2024 году составит 20 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Сенатор напомнила, что годом ранее был утвержден федеральный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В нем заложена индексация страховых пенсий с расчетом, чтобы рост был выше уровня инфляции и чтобы средний размер пенсии ежегодно увеличивался не менее, чем на одну тысяч рублей.
«С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тыс. рублей", - пояснила Бибикова журналистам.
По ее словам, сейчас средний размер страховой пенсии составляет 17 444 рубля. При этом для тех, кто получает пенсию ниже средней, сумма повышения будет ниже. А для тех, кто, к примеру, уже сейчас получает пенсию в 20 тыс. рублей, рост составит 1200-1300 рублей.
Бибикова добавила, что социальные пенсий будут проиндексированы с 1 апреля. В 2022 году размер индексации составит 7,7%.