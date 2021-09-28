Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Каждый гражданин России, работающий в организациях страны, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В Instagram-аккаунте Министерства труда и социальной защиты России рассказали о случаях, в которых отдых можно заменить на денежную выплату.
В случае увольнения работникам должны выплатить расчет за все неиспользованные им дни отпуска. Также если основной ежегодный оплачиваемый отдых превышает 28 календарных дней, то дополнительную часть желающие могут заменить денежной выплатой.
Но есть случаи, в которых работникам в обязательном порядке предоставляют полный срок отпуска. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые дни отдыха дают будущим мамам и сотрудникам в возрасте до 18 лет. Кроме того, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляют гражданам, трудящимся в наносящих вред их здоровью условиях. Часть отдыха таких работников могут заменить на компенсацию только с их письменного согласия. В случае увольнения гражданам, трудящимся на опасных и вредных производствах и имеющим неиспользованные дни отпуска, как и другим, выплатят расчет за них.
Ранее агентство URA.RU со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Бахметьева сообщало, что на данный момент в России нет возможности поднять минимальный размер оплаты труда выше текущих значений.