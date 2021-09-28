Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Каждый гражданин России, работающий в организациях страны, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. В Instagram-аккаунте Министерства труда и социальной защиты России рассказали о случаях, в которых отдых можно заменить на денежную выплату.

Но есть случаи, в которых работникам в обязательном порядке предоставляют полный срок отпуска. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые дни отдыха дают будущим мамам и сотрудникам в возрасте до 18 лет. Кроме того, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляют гражданам, трудящимся в наносящих вред их здоровью условиях. Часть отдыха таких работников могут заменить на компенсацию только с их письменного согласия. В случае увольнения гражданам, трудящимся на опасных и вредных производствах и имеющим неиспользованные дни отпуска, как и другим, выплатят расчет за них.