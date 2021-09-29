Минфин внес поправки в налогообложение россиян

Минфин России выступил с инициативой, согласно которой предлагается внести двенадцать корректировок в налогообложение физических лиц, сообщают «Известия» со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики до 2024 года.

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Одно из предложений касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. Не исключено, что их обяжут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Министерство предлагает установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации.

Согласно другой инициативе, предлагается ужесточить фискальный контроль над выигрышами в букмекерских конторах. В настоящее время, если сумма данных поступлений превышает 15 тысяч рублей, налоговыми агентами выступают букмекеры. Россияне платят налог на доход самостоятельно, если сумма выигрыша не превышает 15 тысяч. Министерство финансов предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Ряд предлагаемых изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Так, в целях освобождения от налогообложения предлагается установить предельные размеры компенсационных выплат, которые российские работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.