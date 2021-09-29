Путин пообещал повысить пенсии и зарплаты

Российский президент Владимир Путин сообщил, что пенсии граждан будут повышаться в ближайшие годы, а также, что средства на их индексацию уже предусмотрены, сообщает «Лента.ру».

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Как заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам, в 2023 году решено увеличить денежное довольствие сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других ведомств.

Средний размер выплат страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 тысяч 521 рубль, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По данным заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, к 2024 году средний размер выплат увеличится до 20 тысяч рублей.

Как сообщил заместитель главы Банка России Сергей Швецов, вышедшим на пенсию гражданам не стоит полагаться только на государство, необходимо формировать свой капитал. Зампред предложил искать россиянам альтернативные источники дохода. Он считает, что граждане должны выходить на заслуженный отдых с накоплениями.