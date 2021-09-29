Для части россиян подготовили ужесточение налогов

Минфин предложил внести ряд корректировок в налогообложение физлиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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Изменения могут коснуться удаленных сотрудников российских фирм, живущих за границей.

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«Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — сказано в документе.

Из этого следует, что иностранные налоговые резиденты (люди, которые проводят в России менее 183 дней в году), работающие удаленно на российскую фирму, будут должны уплачивать НДФЛ, сообщил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Также ведомство выступает за ужесточение фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах – планируется удерживать налог с выигрыша любого размера, а не только с сумм свыше 15 тысяч, как сегодня. В настоящее время, если выигрыш меньше, граждане должны самостоятельно уплачивать НДФЛ. Минфин считает необходимым возложить всю ответственность на игорные заведения.

Также министерство планирует усилить контроль над использованием средств материнского капитала. ПФР должен будет направлять в налоговую данные о владельцах сертификатов и использованных суммах. Такая мера автоматизирует надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, которые не полагаются при покупке жилья на средства маткапитала.

Другая инициатива связана с Агентством по страхованию вкладов – его могут обязать передавать в ФНС информацию о выплаченных вкладчикам процентах в случае ликвидации или банкротства банка. Такая мера необходима из-за отсутствия у банков возможности передавать такие сведения, говорится в документе Минфина.

Некоторые изменения направлены на ослабление фискальной нагрузки. В частности, власти намерены установить предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.

Также предлагается расширить до 24 лет предельный возраст детей налогоплательщиков, которые могут рассчитывать на социальный вычет, но только если они обучаются по очной форме.

Предлагается также производить порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой. Его будут рассчитывать пропорционально доле каждого члена семьи в собственности на жилое помещение.

Еще одно нововведение – наделить иностранных IT-компании статусом налогового агента по доходам российских физлиц, выплаченным на территории России.