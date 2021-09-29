Топ-7 авто с пробегом, которые не стоит покупать

Каждый производитель имеет удачные и неудачные модели автомобилей, а каждая модель – удачные и неудачные модификации. Об этом агентству «Прайм» заявил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Однако, как считает эксперт, совсем неудачных авто, не существует.

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«Даже самая неудачная марка и модель при определенных обстоятельствах для конкретного потребителя будет хорошим вариантом. Нужно исходить из ваших потребностей», — отметил Мигаль.

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Согласно отчету органа технического надзора за безопасностью транспортных средств TÜV, Nissan Qashqai вошел в рейтинг не самых надежных автомобилей с пробегом. Причины – залегание колец в двигателях 1.6 HR16DE и 2.0 MR20DE при постоянной эксплуатации в городских режимах, а также хрупкая подвеска и разгерметизация ветрового стекла.

Chevrolet Spark/Matiz также считается неблагонадежным подержанным автомобилем из-за высокого расхода масла, как и Dacia Logan из-за частых поломок привода ГРМ на моторе 1.4 MPi. В список также включены Mazda RX-8 со сроком службы мотора в 100 тысяч километров, Citroen C5 с проблемами с автоматической коробкой передач и Land Rover Range Rover Sport с нестабильной электроникой.

Перед покупкой подержанного автомобиля эксперт рекомендует ознакомиться с такими рейтингами, краш-тестами и отзывами владельцев.

«При выборе автомобиля марки и модели на вторичном рынке стоит, прежде всего, учитывать свои потребности, особенности региона, бюджет, техническое состояние. Но, в целом, всё индивидуально», — заключил Мигаль.