Безработным расширили поддержку: кто и что получит

Правительство расширило программу поддержки безработных. Работодатели теперь получат субсидии за трудоустройство граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Соответствующий указ премьер-министра России Михаила Мишустина опубликован на сайте правительства. Новые нормы начнут работать 5 октября. Подробнее о программе и ее изменениях читайте в подборке «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Расширение круга поддерживаемых

Видео дня

Увеличивается перечень лиц, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Если раньше это были свежие выпускники колледжей и вузов (люди, закончившие учебу в 2020 году), то теперь в список попали инвалиды, многодетные родители и одинокие родители с детьми-инвалидами, а также люди, освободившиеся из мест лишения свободы.

Кого нельзя нанять по программе

Нанимаемые сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или самозанятого лица, независимо от того, получают ли они доход.

Что получит работодатель

За каждого нового сотрудника работодатели получат выплату в размере трех МРОТ с учетом региональных коэффициентов и северных надбавок. В среднем, это около 50 тыс. рублей за каждого трудоустроенного сотрудника. Первый платеж работодатель получит через 1 месяц после трудоустройства безработного, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

Чтобы получить поддержку государства, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии (это можно сделать дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России»). После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования. Это также возможно дистанционно – через систему «Соцстрах», сообщает пресс-служба Министерства труда.

Какие работодатели могут участвовать в программе

Участвовать в программе субсидий могут как организации, так и индивидуальные предприниматели. При этом они должны соответствовать ряду требований.

Компания должна быть зарегистрирована не позже 1 января 2021 года. У нее не должно быть задолженностей ни перед бюджетом, ни перед сотрудниками. Это касается в том числе субсидий и бюджетных инвестиций, которые надо вернуть, а также налогов и взносов, в том числе на травматизм. Наличие долгов проверяется на дату подачи заявления.

Работодатель не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, директор и главный бухгалтер не должны быть дисквалифицированы.

Программа распространяется только на работодателей, которые не брали льготный кредит под 3% на восстановление бизнеса и не использовали другие субсидии на эти же цели.

Чтобы получить субсидии, человека, направленного службой занятости, нужно трудоустроить на полный день. При этом он должен получать зарплату не ниже МРОТ.

Когда субсидию придется вернуть