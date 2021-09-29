Безработным расширили поддержку: кто и что получит

Правительство расширило программу поддержки безработных. Работодатели теперь получат субсидии за трудоустройство граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Соответствующий указ премьер-министра России Михаила Мишустина опубликован на сайте правительства. Новые нормы начнут работать 5 октября. Подробнее о программе и ее изменениях читайте в подборке «Рамблера».
Увеличивается перечень лиц, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Если раньше это были свежие выпускники колледжей и вузов (люди, закончившие учебу в 2020 году), то теперь в список попали инвалиды, многодетные родители и одинокие родители с детьми-инвалидами, а также люди, освободившиеся из мест лишения свободы.
Нанимаемые сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства или самозанятого лица, независимо от того, получают ли они доход.
За каждого нового сотрудника работодатели получат выплату в размере трех МРОТ с учетом региональных коэффициентов и северных надбавок. В среднем, это около 50 тыс. рублей за каждого трудоустроенного сотрудника. Первый платеж работодатель получит через 1 месяц после трудоустройства безработного, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.
Чтобы получить поддержку государства, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии (это можно сделать дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России»). После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования. Это также возможно дистанционно – через систему «Соцстрах», сообщает пресс-служба Министерства труда.
Участвовать в программе субсидий могут как организации, так и индивидуальные предприниматели. При этом они должны соответствовать ряду требований.
Компания должна быть зарегистрирована не позже 1 января 2021 года. У нее не должно быть задолженностей ни перед бюджетом, ни перед сотрудниками. Это касается в том числе субсидий и бюджетных инвестиций, которые надо вернуть, а также налогов и взносов, в том числе на травматизм. Наличие долгов проверяется на дату подачи заявления.
Работодатель не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, директор и главный бухгалтер не должны быть дисквалифицированы.
Программа распространяется только на работодателей, которые не брали льготный кредит под 3% на восстановление бизнеса и не использовали другие субсидии на эти же цели.
Чтобы получить субсидии, человека, направленного службой занятости, нужно трудоустроить на полный день. При этом он должен получать зарплату не ниже МРОТ.
В некоторых случаях работодателю придется возвращать часть субсидии. Если за полугодовой период работник получал через ФСС пособие по временной нетрудоспособности, деньги нужно вернуть за эти дни в размере выплаченных больничных. Кроме того, деньги придется возвращать, если через полгода в штате осталось менее 80% принятых по программе безработных. Это правило действует как в случае, если работника уволили, так и в случае, если он ушел сам.