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Медики получат новые выплаты

Мария Иванова
20 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил направить столичным медикам стимулирующие выплаты за проведение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Медики получат новые выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вознаграждение получат медики, которые привлекут граждан к вакцинации и ревакцинации сверх установленного плана. За одного привитого в возрасте от 18 до 60 лет доплатят 200 рублей, за вакцинированного старше 60 лет — 400 рублей.

Власти рассчитывают, что выплаты помогут ускорить вакцинацию среди особенно уязвимых к COVID-19 пожилых людей. По данным мэрии, вакцинацию к концу сентября прошли пять миллионов москвичей, в том числе 1,1 миллиона горожан старше 60 лет.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее предложил выплачивать премии медикам, вакцинирующим россиян от коронавируса по всей стране.

Письмо с этой инициативой Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Общественник подчеркнул, что в 2021 году средний и младший медицинский персонал столкнулся с колоссальной нагрузкой, вызванной кампанией по вакцинации.

По мнению Хамзаева, премировать необходимо тех медиков, которые не меньше четырех месяцев в течение года участвовали в кампании по вакцинации. Он предложил выплатить им дополнительные два должностных оклада.

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