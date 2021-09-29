Медики получат новые выплаты

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил направить столичным медикам стимулирующие выплаты за проведение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вознаграждение получат медики, которые привлекут граждан к вакцинации и ревакцинации сверх установленного плана. За одного привитого в возрасте от 18 до 60 лет доплатят 200 рублей, за вакцинированного старше 60 лет — 400 рублей.

Власти рассчитывают, что выплаты помогут ускорить вакцинацию среди особенно уязвимых к COVID-19 пожилых людей. По данным мэрии, вакцинацию к концу сентября прошли пять миллионов москвичей, в том числе 1,1 миллиона горожан старше 60 лет.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее предложил выплачивать премии медикам, вакцинирующим россиян от коронавируса по всей стране.

Письмо с этой инициативой Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Общественник подчеркнул, что в 2021 году средний и младший медицинский персонал столкнулся с колоссальной нагрузкой, вызванной кампанией по вакцинации.