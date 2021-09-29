Россиянам запретят брать необеспеченные кредиты

Законопроект об ограничении выдачи банками кредитов может быть принят в первом чтении в октябре, пишут «Известия». В таком случае он вступит в силу в начале 2022 года, заявил изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Решение о том, насколько жесткими будут принимаемые меры, будет зависеть от Банка России. Он сможет либо лимитировать банкам выдачу, либо совсем запретить оформлять займы.

Ограничения коснутся только необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемым гражданам не для предпринимательской деятельности, указали в пресс-службе регулятора. На ипотеку и автокредиты они не будут распространяться. Предлагается установить максимально допустимую долю отдельных видов рискованных займов в общем объеме выдаваемых банком или МФО кредитов в течение квартала.

С начала 2021 года темпы необеспеченного потребительского кредитования ускорились. На 1 сентября годовой темп роста ссудной задолженности достиг 18,5%.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков скептически относится к предложению ограничить доступ к займам отдельных групп населения. Он считает, что данная мера станет причиной возникновения теневого рынка финансирования. Банки будут отказывать клиентам с малым чеком, что вынудит таких людей обращаться либо в МФО, либо к нелегальным организациям. Кроме того, одинаковые лимиты для всех негативно скажутся на работе небольших банков. Это не решит проблему закредитованности, убежден Войлуков.

В ВТБ считают, что предложенные лимиты не учитывают различный уровень риска по необеспеченным ссудам в кредитных организациях. Там отмечают, что для регулирования достаточно и нынешних инструментов по установлению надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и полной стоимости кредита.

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников отметил, что целевой профиль желаемого заемщика предполагает не более трех активных кредитов, поэтому мера вряд ли негативно скажется на рынке.