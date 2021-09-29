На чем экономят россияне. Исследование

За последний год более половины россиян (58%) стали больше экономить. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру». Социологи отмечают, что в большинстве случаев граждане отказывают себе в покупке одежды и обуви.

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17% участников опроса признались, что хотели бы в дальнейшем сократить свои расходы. 20% респондентов отказались от экономии, остальные 5% за последний год стали меньше экономить.

По словам экспертов, среди тех, кто перешел на большую экономию в последние несколько месяцев (их около 3,5 тысяч), почти треть (29%) экономит менее 1 тысячи рублей в месяц. 26% респондентов каждый месяц оставляют от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. 21% опрошенных заявили, что экономят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей в месяц. Лишь 9% участников исследования могут сберечь более 10 тысяч рублей.

58% участников опроса экономят на покупке одежды и обуви, а 53% стали реже ходить в развлекательные заведения и кафе. Треть опрошенных (33%) экономят на заказе готовой еды и поездках на такси. Также россияне отказываются от фитнес-клубов, платных курсов и услуг клининга.

Те деньги, что удалось сэкономить, 44% опрошенных тратят на текущие расходы, каждый четвертый (24%) откладывает их на накопления.