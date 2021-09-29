Как заработать на коммерческой недвижимости. Советы

Вложение в недвижимость — проверенный инструмент инвестирования. Можно купить квартиру, сдавать ее в аренду и получать прибыль. Либо заработать на перепродаже по более высокой цене. Однако многие инвесторы не хотят иметь дело с квартирами, поэтому вкладываются в небольшие коммерческие помещения, чтобы сдавать их под офис, магазин или что-то другое. Рассказываем, являются ли инвестиции в коммерческую недвижимость выгодными.

Фото: ТАСС ТАСС

Участники рынка сходятся во мнении, что на покупке коммерческого помещения можно больше заработать, чем на покупке жилья. Все дело в более высоких ставках аренды и более коротком сроке окупаемости вложений. Кроме того, такие объекты всегда будут пользоваться спросом.

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Офис

Один из ключевых факторов — расположение. Для помещения под офис важно наличие парковки, транспортных развязок и удобной инфраструктуры, для магазинов - наличие высокого пешеходного трафика. После покупки квартиры нужно перевести жилой объект в нежилой, для этого требуется подать заявление в органы местного самоуправления. Когда квартира получит статус нежилого объекта, ее можно начать сдавать. Доходность в среднем составит 7-8%.

Создание хостела

Коммерческая недвижимость подходит для мини-отелей. Это гарантирует высокую прибыль. Как отмечается на портале misterrich.ru, при наличии 12 коек-мест месячный доход может составлять 300-400 тысяч рублей. Но сначала придется потратиться на ремонт и оборудование комнат. Не стоит забывать и о найме администратора и бухгалтера. К тому же, нужно быть готовым к тому, что соседи начнут в скором времени выражать недовольство.

Склад

За время пандемии вырос спрос на складские объекты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель фонда коллективных инвестиций «Рентавед» Руслан Сухий. Востребованы как большие, так и небольшие форматы. Например, можно приобрести нежилое помещение в жилом комплексе на первом этаже и поделить его на мини-кладовки. Как заявил Сухий, в Москве такое подвальное помещение площадью 50 кв. м обойдется в 3 млн рублей, ремонт потребует около 500 тысяч рублей. Примерный ежемесячный доход составит 35 тысяч рублей.

«Таким образом, доходность инвестиций в покупку небольшого склада составит 12%», – подытожил Сухий.

Какие платить налоги

Ежегодный налог на недвижимость, рассчитываемый от кадастровой стоимости;

Налог от арендных платежей. Если помещение сдает в аренду физлицо — 13%, при сдаче помещения как индивидуальный предприниматель — 6%.

На что обратить внимание

Во время экономического спада или в кризис прибыль с помещений может стать нулевой.

Можно нарваться на мошенников и купить объект, который уже продали кому-то другому.