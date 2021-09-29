Инвестиции в дома под реновацию. Риски и плюсы

Граждане, желающие выгодно вложить свои деньги, могут рассмотреть покупку квартиры в доме под реновацию. У покупки жилья в доме «под снос» есть как плюсы, так и минусы. Действительно ли выгодно покупать такое жилье?
Эксперт в сфере недвижимости, основатель центра «Приоритет» Марина Яковлева в беседе с «Комсомольской правдой» отметила, что жилье в доме под реновацию обойдется дешевле, чем квартира в новом доме. При малых затратах покупатель получит в итоге новое жилье.
Новые квартиры будут более просторными и уже будут с отделкой.
Покупатель может выбрать расселяемый дом, который находится в обжитом районе с развитой инфраструктурой.
Не исключено, что определенный дом в один момент исключат из перечня по обновлению жилищного фонда. Также есть риск того, что программу свернут по причине банкротства или кризиса. В такой ситуации человек может лишиться нового жилья, предупреждают эксперты портала law-divorce.
Снос пятиэтажки и процесс переселения жильцов может занять много лет.
Еще один недостаток – расположение жилья в неудачном месте. Новостройка также может находиться очень далеко от нынешнего места проживания. Новое жилье может оказаться в промышленной и загрязненной зоне.
Если на квартире были какие-либо ограничения или обременения, то человек не сможет принять участие в программе реновации. Информацию об ограничениях и обременениях недвижимости можно узнать из выписки ЕГРН.
Если новый владелец решит продать квартиру в пятиэтажке, ему придется уплатить с выручки НДФЛ в размере 13%. Согласно п. 4 ст. 217.1 НК РФ и п. 1 ст. 224 НК РФ, такой налог обязаны уплатить все собственники, которые после покупки недвижимости владели ею меньше 5 лет.
Кроме того, если в исходной квартире будет проведен капитальный ремонт, то при переселении получить за это деньги в качестве компенсации будет невозможно.
Впервые программа московской реновации была запущена еще в 1990-х годах. В то время мэр столицы Юрий Лужков выбрал для сноса пятиэтажные дома определенных категорий (в частности, К-7, II-32, II-35). Тогда полностью реализовать проект не смогли. За возобновление программы по обновлению жилищного фонда в 2017 году выступил действующий мэр Москвы Сергей Собянин.